В Харькове русский дрон застрял на дереве
Российская армия дважды пыталась ударить по Шевченковскому району Харькова. Там нашли два дрона
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Как рассказали в военной администрации, два дрона атаковали Шевченковский район утром. Один из них не сдетонировал и застрял на дереве.
Следует напомнить, что спасатели неоднократно рекомендовали людям не приближаться к опасным или неизвестным предметам. В таких случаях следует обращаться в экстренные службы.
Напомним, ранее российские войска атаковали центральную часть Херсона и Корабельный район города. По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.
РФ атаковала Украину 11 ракетами и 149 дронами: как отработала ПВОВсе новости »
09 февраля 2026, 10:38Россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни
09 февраля 2026, 10:12Российский удар по Днепропетровщине: пострадали 9 человек, среди которых 13-летняя девочка
09 февраля 2026, 09:24
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все блоги »