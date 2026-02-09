16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
09 февраля 2026, 16:35

В Харькове русский дрон застрял на дереве

09 февраля 2026, 16:35
Фото из открытых источников
Российская армия дважды пыталась ударить по Шевченковскому району Харькова. Там нашли два дрона

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказали в военной администрации, два дрона атаковали Шевченковский район утром. Один из них не сдетонировал и застрял на дереве.

Следует напомнить, что спасатели неоднократно рекомендовали людям не приближаться к опасным или неизвестным предметам. В таких случаях следует обращаться в экстренные службы.

Напомним, ранее российские войска атаковали центральную часть Херсона и Корабельный район города. По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.

В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
