В Харькове русский дрон застрял на дереве

Фото из открытых источников

Российская армия дважды пыталась ударить по Шевченковскому району Харькова. Там нашли два дрона

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказали в военной администрации, два дрона атаковали Шевченковский район утром. Один из них не сдетонировал и застрял на дереве.

Следует напомнить, что спасатели неоднократно рекомендовали людям не приближаться к опасным или неизвестным предметам. В таких случаях следует обращаться в экстренные службы.

Напомним, ранее российские войска атаковали центральную часть Херсона и Корабельный район города. По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.