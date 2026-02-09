На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ

фото: ГБР

Правоохранители разоблачили и заблокировали масштабную коррупционную схему во время поставок продуктов питания для боевых подразделений Сил обороны в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, организатором сделки стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Фигурант действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика продуктов питания для ВСУ.

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Чиновники подписывали акты приемки-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, качество фактически ввезенных продуктов не отвечало установленным требованиям. Военнослужащим снабжали, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта.

За прием некачественных продуктов и ненаправление рекламационных писем начальник продовольственной службы получал неправомерную выгоду наличными. За неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн. гривен.

Во время обысков у подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн. гривен.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

