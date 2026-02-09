16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 16:38

На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ

09 февраля 2026, 16:38
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили и заблокировали масштабную коррупционную схему во время поставок продуктов питания для боевых подразделений Сил обороны в Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, организатором сделки стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Фигурант действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика продуктов питания для ВСУ.

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Чиновники подписывали акты приемки-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли только ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, качество фактически ввезенных продуктов не отвечало установленным требованиям. Военнослужащим снабжали, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта.

За прием некачественных продуктов и ненаправление рекламационных писем начальник продовольственной службы получал неправомерную выгоду наличными. За неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн. гривен.

Во время обысков у подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн. гривен.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Днепропетровской области военные подделали справки о больных родственниках для увольнения со службы. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область ГБР коррупционная схема ВСУ продукты воинская часть
В Днепропетровской области 31-летний машинист корректировал удары РФ по энергообъектам
05 февраля 2026, 17:00
На Днепропетровщине ребенок выпал из окна многоэтажки
05 февраля 2026, 12:55
Россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
05 февраля 2026, 08:11
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »