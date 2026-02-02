15:19  02 лютого
02 лютого 2026, 13:30

На Рівненщині пенсіонер на смерть збив жінку

02 лютого 2026, 13:30
На Рівненщині перед судом постане чоловік, який перевищив швидкість. Через це сталась смертельна ДТП

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія трапилась 19 листопада на вулиці Дубенській умісті Рівне. 73-річний водій Fiat Doblo перевищив швидкість та наїхав на 41-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Технічно водій мав можливість уникнути ДТП.

Унаслідок ДТП жінку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, переломами ребер, пневмотораксом, забоями та осадненнями госпіталізували до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи менш ніж за добу потерпіла померла.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Зараз розслідування завершено, і скоро він постане перед судом. Водію загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували водія та передали його медикам.

