01 лютого 2026, 18:50

На Рівненщині вантажівка влетіла в іномарку: водій загинув на місці

01 лютого 2026, 18:50
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 30 січня близько 12 години на дорозі між населеними пунктами Соснове та Мочулянка. Водій легковика загинув

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

23-річний водій Volkswagen Golf не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу. Там легковик зіткнувся з лісовозом DAF, за кермом якого був 54-річний чоловік. Внаслідок ДТП загинув 23-річний водій.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.

