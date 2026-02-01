На Рівненщині вантажівка влетіла в іномарку: водій загинув на місці
Аварія сталась 30 січня близько 12 години на дорозі між населеними пунктами Соснове та Мочулянка. Водій легковика загинув
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
23-річний водій Volkswagen Golf не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу. Там легковик зіткнувся з лісовозом DAF, за кермом якого був 54-річний чоловік. Внаслідок ДТП загинув 23-річний водій.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.
