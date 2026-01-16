Иллюстративное фото: из открытых источников

В Вараше перед судом предстанет мужчина, который сообщил о якобы минировании дворца культуры. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 23 мая прошлого года фигурант позвонил по телефону на спецлинию 102 и заявил о намерении взорвать помещение дворца культуры. После этого на звонки правоохранителей он больше не отвечал.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы: полиция, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. Из здания были эвакуированы около 50 работников. В ходе обследования помещения взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Недалеко от дворца культуры полицейские заметили 44-летнего жителя Вараша, который впоследствии признался, что совершил ложный вызов, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства переданы в суд.

Напомним, на Прикарпатье задержали мужчину, который "заминировал" админздание. Он получил подозрение о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы.