Фиктивные справки и путешествия в багажнике: в Украине разоблачили 6 схем уклонения от мобилизации

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

В Черкасской области разоблачили мужчину, который продавал медицинские справки о наличии инвалидности. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. Также в столице задержали дельца, который помогал призывникам незаконно уехать за границу.

В Полтавской области разоблачена женщина, подозреваемая в пособничестве в преступной схеме, связанной с процедурой продления статуса инвалидности. Также в Прикарпатье задержан мужчина, в отношении которого уже идет расследование за организацию схемы уклонения от мобилизации.

На Буковине правоохранители задержали иностранца, организовавшего незаконный выезд военнообязанных за границу в багажных отсеках своего грузовика. При этом в Одесской области задержали мужчину, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.