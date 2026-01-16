"Хотів побачити роботу екстрених служб": на Рівненщині судитимуть псевдомінера

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вараші перед судом постане чоловік, який повідомив про нібито мінування палацу культури. Обвинувальний акт уже скерували до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 23 травня минулого року фігурант зателефонував на спецлінію 102 та заявив про намір підірвати приміщення палацу культури. Після цього на дзвінки правоохоронців він більше не відповідав.

На місце події оперативно прибули усі екстрені служби: поліція, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. З будівлі евакуювали близько 50 працівників. Під час обстеження приміщення вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Неподалік палацу культури поліцейські помітили 44-річного жителя Вараша, який згодом зізнався, що здійснив неправдивий виклик, щоби подивитися, як працюють екстрені служби.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження передано до суду.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю. Він отримав підозру про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зловмиснику може загрожувати до 8 років позбавлення волі.