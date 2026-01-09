08:13  09 січня
09 січня 2026, 08:21

Погрожував гранатою своїй родині: на Рівненщині затримали зловмисника

09 січня 2026, 08:21
Фото: Національна поліція
У селі Обірки Рівненської області 39-річна жителька повідомила правоохоронцям, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння погрожує їй і дітям гранатою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 7 січня.

На місце події прибули поліцейські Сарненського РВП. Фігурант відмовлявся віддати вибухонебезпечний предмет, тому правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Вибухотехніки вилучили гранату (навчально-тренувальна), тротилову шашку "Т-200", артилерійський порох та запалювальну трубку.

Зараз вирішується питання повідомлення 40-річному чоловіку про підозру за ч.1 ст.263 КК України. Також на нього складено два адмінматеріали за домашнє насильство та непокору поліцейським.

Нагадаємо, у Києві іноземці погрожували чоловіку гранатою, щоб забрати його гроші. Це сталось на одній з вулиць Дніпровського району столиці. Там іноземці підійшли до 34-річного киянина та змусили його перерахувати їм 5 тисяч гривень, погрожуючи гранатою.

