Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 50-летний местный житель по собственной неосторожности выстрелил из охотничьего ружья себе в ногу. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, 1 января в Каменском на Днепропетровщине 29-летний мужчина во время конфликта выстрелил из ружья в оппонента. От полученного ранения 32-летний мужчина скончался на месте.