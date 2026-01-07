В Киевской области мужчина поджег авто товарища

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Бориспольском районе. Теперь мужчине может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло в селе Петропавловское. 50-летний мужчина имел неприязненные отношения со знакомым. Тогда он поблизости с частным домом поджег Ford, принадлежавший 58-летнему местному жителю. В результате пожара машина была повреждена. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.