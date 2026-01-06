14:12  06 января
06 января 2026, 16:42

В Кировоградской области 23-летний парень заказал убийство тещи из-за конфликта во время развода

06 января 2026, 16:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
Парень пытался организовать убийство своей тещи из-за семейного конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Днепропетровщины решил организовать убийство своей тещи по мотивам личной неприязни, связанной с семейным конфликтом и процессом развода с женой.

Исполнителя убийства 23-летний парень искал через мессенджеры и предложил ему деньги за "работу". Для подтверждения серьезности намерений злоумышленник передал детальный распорядок дня женщины, маршруты ее передвижения и отправил задаток.

О планах злоумышленника узнал уголовный розыск. Правоохранители решили провести спецоперацию: они имитировали убийство женщины и предоставили "заказчику" доказательства того, что план якобы выполнен. Сразу после получения подтверждения фигуранта задержали.

Парню объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (окончено покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу). Суд заключил его под стражу без права внесения залога.

За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В Кировоградской области мужчина заказал убийство тещи

Напомним, в Харькове правоохранители задержали 52-летнего мужчину, убившего молотком собственную 88-летнюю бабушку. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

