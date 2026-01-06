В Кировоградской области 23-летний парень заказал убийство тещи из-за конфликта во время развода
Парень пытался организовать убийство своей тещи из-за семейного конфликта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Житель Днепропетровщины решил организовать убийство своей тещи по мотивам личной неприязни, связанной с семейным конфликтом и процессом развода с женой.
Исполнителя убийства 23-летний парень искал через мессенджеры и предложил ему деньги за "работу". Для подтверждения серьезности намерений злоумышленник передал детальный распорядок дня женщины, маршруты ее передвижения и отправил задаток.
О планах злоумышленника узнал уголовный розыск. Правоохранители решили провести спецоперацию: они имитировали убийство женщины и предоставили "заказчику" доказательства того, что план якобы выполнен. Сразу после получения подтверждения фигуранта задержали.
Парню объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (окончено покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу). Суд заключил его под стражу без права внесения залога.
За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
