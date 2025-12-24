"Требовал близости": в Ровенской области женщина зарезала знакомого

Фото: Нацполиция

В Ровенской судили женщину, которая нанесла смертельные удары ножом мужчине. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Убийство произошло летом. 34-летний житель Ровно и его 43-летняя знакомая устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, женщина кухонным ножом семь раз ударила по туловищу и ноге мужчины. Она не могла объяснить полицейским четко, однако одной из версий является то, что тот требовал от нее близости.

Окровавленного мужчину в коридоре увидела соседка, которая вызвала медиков. Врачи боролись за его жизнь, однако утром он скончался. Женщину нашли на кухне правоохранители, ее одежда была в крови. К моменту совершения преступления она была пьяна.

Теперь суд признал ее виновной. Женщине назначили семь лет лишения свободы. Также она должна возместить матери погибшего моральный ущерб в размере 300 тысяч гривен.

