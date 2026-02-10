иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, было принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", – говорится в сообщении.

По его словам, в рамках государственной программы СветДом жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:

государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;

средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования;

подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Действие, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.

Напомним, в январе город Харьковской области полностью остался без света после российской атаки. Речь идет о Чугуе.