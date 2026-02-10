18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
10 февраля 2026, 18:50

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию

10 февраля 2026, 18:50
иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, было принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", – говорится в сообщении.

По его словам, в рамках государственной программы СветДом жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:

  • государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;
  • средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования;
  • подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Действие, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.

Напомним, в январе город Харьковской области полностью остался без света после российской атаки. Речь идет о Чугуе.

