Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать

Фото из открытых источников

В Кривом Роге будут судить 40-летнюю женщину за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми. Ее двое малышей погибли во время пожара

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. В квартире было короткое замыкание счетчика, из-за чего вспыхнул пожар. В квартире без присмотра находились 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли от полученных ожогов.

Известно, что мать неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащие условия проживания детей. Сейчас рассматривается иск о лишении ее родительских прав в отношении трех старших детей, находящихся в центре реабилитации.

"К сожалению, подобные трагедии - не единичны. 7 февраля 2026 года в селе Жовквы Львовской области от отравления дымом погибли трое мальчиков 2, 4 и 6 лет. Мать оставила их одних с самого утра. Когда вернулась вечером, дети были без сознания". 166 УК", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.