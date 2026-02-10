18:50  10 февраля
10 февраля 2026, 21:20

Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать

10 февраля 2026, 21:20
Фото из открытых источников
В Кривом Роге будут судить 40-летнюю женщину за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми. Ее двое малышей погибли во время пожара

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. В квартире было короткое замыкание счетчика, из-за чего вспыхнул пожар. В квартире без присмотра находились 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли от полученных ожогов.

Известно, что мать неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащие условия проживания детей. Сейчас рассматривается иск о лишении ее родительских прав в отношении трех старших детей, находящихся в центре реабилитации.

"К сожалению, подобные трагедии - не единичны. 7 февраля 2026 года в селе Жовквы Львовской области от отравления дымом погибли трое мальчиков 2, 4 и 6 лет. Мать оставила их одних с самого утра. Когда вернулась вечером, дети были без сознания". 166 УК", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
