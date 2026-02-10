18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
В Киеве аферисты продавали жилье людей
10 февраля 2026, 21:40

Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"

10 февраля 2026, 21:40
Фото из открытых источников
В Житомирской области разоблачили масштабную схему незаконного потребления электроэнергии. Местный житель прямо у себя дома обустроил ферму для майнинга

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что мужчина использовал промышленное оборудование, но платил по тарифу для бытовых потребителей. Для того чтобы скрыть это, он встроил в счетчик специальное устройство, позволяющее останавливать его учет.

Впоследствии он "расширил" бизнес и обустроил новые фермы в арендованном цехе с собственной подстанцией по той же схеме.

"В период, когда страна живет в условиях энергетического дефицита из-за массированных атак рф подозреваемый нанес государственным компаниям почти 9 млн грн убытков.

При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры мужчине доложено о новом подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, похищении электроэнергии и несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили схему хищения 1,8 млн грн на ремонте объектов ГСЧС. Правоохранители сообщили о подозрении коммерсанту, который не проверял выполнение работ и подписывал фиктивные акты.

