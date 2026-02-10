Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
Украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту
Как сообщает RegioNews, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Условия заключения контракта для лиц 60+:
- Срок службы контракт с такими лицами заключается сроком на 1 год. Во время действия военного положения его можно продлить еще на один год.
- Согласие командира: обязательным условием есть наличие письма (письменного согласия) от командира воинской части, где человек планирует служить.
- Состояние здоровья: кандидат должен быть признан годным к службе военно-врачебной комиссией (ВВК).
- Процедура подачи: заявление и согласие командира подаются в ТЦК и СП по месту жительства.
- Офицерский состав: для лиц, претендующих на офицерские должности, согласие командира части должно быть дополнительно согласовано Генеральным штабом ВСУ.
Как отмечается, при прекращении или отмене военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал важные изменения в работе ПВО. По словам главы государства, нововведения должны улучшить защиту неба.
