18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 22:05

Зеленский разрешил служить мужчинам 60+

10 февраля 2026, 22:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинцы старше 60 лет смогут пойти на службу по контракту

Как сообщает RegioNews, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Условия заключения контракта для лиц 60+:

  • Срок службы контракт с такими лицами заключается сроком на 1 год. Во время действия военного положения его можно продлить еще на один год.
  • Согласие командира: обязательным условием есть наличие письма (письменного согласия) от командира воинской части, где человек планирует служить.
  • Состояние здоровья: кандидат должен быть признан годным к службе военно-врачебной комиссией (ВВК).
  • Процедура подачи: заявление и согласие командира подаются в ТЦК и СП по месту жительства.
  • Офицерский состав: для лиц, претендующих на офицерские должности, согласие командира части должно быть дополнительно согласовано Генеральным штабом ВСУ.

Как отмечается, при прекращении или отмене военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал важные изменения в работе ПВО. По словам главы государства, нововведения должны улучшить защиту неба.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский армия контрактная служба указ служба в армии
Зеленский изменил состав СНБО
26 января 2026, 22:28
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украина готовится к новым переговорам по завершению войны
26 января 2026, 15:50
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего
10 февраля 2026, 23:55
Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35
В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51
Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации
10 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »