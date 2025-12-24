"Вимагав близькості": на Рівненщині жінка зарізала знайомого

Фото: Нацполіція

На Рівненщині судили жінку, яка завдала смертельних ударів ножем чоловіку. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Вбивство сталось влітку. 34-річний житель Рівного та його 43-річна знайома влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, жінка кухонним ножем сім разів вдарила по тулубу та нозі чоловіка. Вона не могла пояснити поліцейським чітко, однак однією із версій є, що той вимагав від неї близькості.

Закривавленого чоловіка в коридорі побачила сусідка, яка й викликала медиків. Лікарі боролись за його життя, проте зранку він помер. Жінку знайшли на кухні правоохоронці, її одяг був у крові. На момент скоєння злочину вона була п'яна.

Тепер суд визнав її винною. Жінці призначили сім років позбавлення волі. Також вона повинна відшкодувати матері загиблого моральну шкоду в розмірі 300 тисяч гривень.

