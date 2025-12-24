11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 10:00

"Вимагав близькості": на Рівненщині жінка зарізала знайомого

24 грудня 2025, 10:00
Фото: Нацполіція
На Рівненщині судили жінку, яка завдала смертельних ударів ножем чоловіку. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Вбивство сталось влітку. 34-річний житель Рівного та його 43-річна знайома влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, жінка кухонним ножем сім разів вдарила по тулубу та нозі чоловіка. Вона не могла пояснити поліцейським чітко, однак однією із версій є, що той вимагав від неї близькості.

Закривавленого чоловіка в коридорі побачила сусідка, яка й викликала медиків. Лікарі боролись за його життя, проте зранку він помер. Жінку знайшли на кухні правоохоронці, її одяг був у крові. На момент скоєння злочину вона була п'яна.

Тепер суд визнав її винною. Жінці призначили сім років позбавлення волі. Також вона повинна відшкодувати матері загиблого моральну шкоду в розмірі 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві жінка завдала ножового поранення своєму співмешканцю, який наразі перебуває у тяжкому стані. За словами свідків, інцидент стався після сварки.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
