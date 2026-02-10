18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 23:35

Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими

10 февраля 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине продолжают расти цены на продукты. В частности, теперь это коснулось кофе

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Некоторые изготовители пересмотрели стоимость в сторону существенного роста. По состоянию на начало февраля кофе в Украине подорожал в среднем на 75,6 гривны, если сравнивать с прошлым месяцем.

К примеру, Nescafe Gold объемом 210 граммов сейчас стоит около 686,8 гривны. При этом еще месяц назад стоимость составила 610,2 грн.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кофе цены
Помидоры в Украине снова растут в цене: что происходит на рынке
09 февраля 2026, 22:40
Цены на огурцы растут: сколько будет еще продолжаться подорожание
09 февраля 2026, 22:20
НБУ прогнозирует: инфляция снизится, зарплаты будут расти
06 февраля 2026, 11:24
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего
10 февраля 2026, 23:55
В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51
Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
10 февраля 2026, 22:05
Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации
10 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »