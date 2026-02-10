Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими

Фото из открытых источников

В Украине продолжают расти цены на продукты. В частности, теперь это коснулось кофе

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Некоторые изготовители пересмотрели стоимость в сторону существенного роста. По состоянию на начало февраля кофе в Украине подорожал в среднем на 75,6 гривны, если сравнивать с прошлым месяцем.

К примеру, Nescafe Gold объемом 210 граммов сейчас стоит около 686,8 гривны. При этом еще месяц назад стоимость составила 610,2 грн.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.