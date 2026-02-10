Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего

Фото из открытых источников

В 2025 году Украина отправила на экспорт 50,5 тыс. т меда. При этом, по мнению эксперта, на украинском рынке меда сейчас недостаточно

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Руководитель компании "Мед Украины" Эдуард Кричфалуший отметил, что в Украине дефицит меда. Одним из признаков он назвал то, что некоторых сортов просто нет в торговых сетях.

"Мы можем говорить о том, что акациевый мед уже ограничен в дистрибуции, в магазинах. Да, он еще есть, он еще поставляется из остатков или в каких-то супердорогих или премиальных комплектациях, но если посмотреть, в массовой позиции его уже нет на украинском рынке. Липовый мед – его ожидает та же история." говорит эксперт.

По его словам, украинский мед в Украине стоит дороже, чем в Германии. Следует отметить, что за прошлый год крупнейшими покупателями украинского меда стали Германия, Польша и Франция.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).