18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 23:55

Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего

10 февраля 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 2025 году Украина отправила на экспорт 50,5 тыс. т меда. При этом, по мнению эксперта, на украинском рынке меда сейчас недостаточно

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Руководитель компании "Мед Украины" Эдуард Кричфалуший отметил, что в Украине дефицит меда. Одним из признаков он назвал то, что некоторых сортов просто нет в торговых сетях.

"Мы можем говорить о том, что акациевый мед уже ограничен в дистрибуции, в магазинах. Да, он еще есть, он еще поставляется из остатков или в каких-то супердорогих или премиальных комплектациях, но если посмотреть, в массовой позиции его уже нет на украинском рынке. Липовый мед – его ожидает та же история." говорит эксперт.

По его словам, украинский мед в Украине стоит дороже, чем в Германии. Следует отметить, что за прошлый год крупнейшими покупателями украинского меда стали Германия, Польша и Франция.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экспорт экономика
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35
В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51
Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
10 февраля 2026, 22:05
Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации
10 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »