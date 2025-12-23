18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 18:14

На Днепропетровщине задержан 37-летний подозреваемый в покушении на убийство в подъезде

23 декабря 2025, 18:14
Фото: Национальная полиция Украины
Конфликт между знакомыми закончился тяжелыми ранениями и задержанием нападающего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома в селе Мелиоративное Самаровского района. 37-летний местный житель получил ножевое ранение в шею и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами

Сообщение о происшествии поступило в Самаровский районный отдел полиции 22 декабря в 15:17 от сестры потерпевшего. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что конфликт между знакомыми мужчинами возник в квартире на почве ревности к женщине. Один из участников ссоры пригласил другого выйти в подъезд, где нанес ему ножевое ранение, после чего скрылся.

Благодаря оперативным действиям правоохранителям подозреваемого, 37-летнего жителя села, удалось задержать. Орудие преступления – нож – изъято и приобщено к материалам дела. На следующий день, 23 декабря, следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

23 декабря 2025
