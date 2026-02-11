18:50  10 февраля
11 февраля 2026, 01:35

Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья

11 февраля 2026, 01:35
Певица Надя Дорофеева сообщила об ухудшении состояния здоровья. Поэтому артистка вынуждена переносить выступления

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

14 февраля в Варшаве должен был состояться концерт певицы Нади Дорофеевой. Однако артистка вынуждена перенести выступление. Причиной стало ее состояние здоровья.

"Варшаво, друзья, мы вынуждены перенести мой концерт 14 февраля на 28 марта из-за ухудшения моего состояния здоровья. Мне очень жаль, но пока я восстанавливаюсь немного дольше, чем планировала, и врачи до сих пор запрещают мне какие-либо активные физические нагрузки", - сообщила певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказывала, какие подарки дарят ей поклонники. По ее словам, среди этих подарков много неожиданности. К примеру, очиститель для пупка.

