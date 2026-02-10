Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
В Украине будет построен новый горный курорт GORO Mountain Resort. Его уже строит во Львовской области OKKO Group
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forbes.ua.
Сумма инвестиций составляет 140 млн. евро, а срок строительства – 15 лет.
Общая площадь курортного объекта составит около 1200 га.
На курорте будет 41 лыжная трасса, появится первая в Украине длинная гондольная канатная дорога (2.8 км) и самая длинная лыжная трасса (3.8 км).
Напомним, известный горнолыжный курорт "Драгобрат" выставили на продажу. Его оценили в 2,75 млн. долларов или около 116 млн. гривен.
