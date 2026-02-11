Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо

Фото из открытых источников

24-летний певец Максим Деревянчук (более известный как DREVO) сделал предложение своей девушке Яне. Влюбленные показали фото, как это произошло

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Детали предложения не известны. Однако по фотографиям пара можно понять, что DREVO приобрел большой букет роз. В социальной сети Яна показала, как выглядит ее кольцо.

Когда именно будет свадьба, пока неизвестно. Сейчас пара делится с поклонниками фотографиями с их особого дня.

Напомним, ранее также женился рэпер OTOY. По словам артиста, он и его любимая хотели маленькое празднование, и даже пытались сэкономить. Однако в результате потратили все накопления.