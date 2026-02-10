18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 22:51

В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

10 февраля 2026, 22:51
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Согласно тексту документа, решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Эвакуация может быть общей и частичной – для отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно эвакуироваться с учетом возраста или состояния здоровья (дети, люди с инвалидностью, пожилые люди и т.д.).

После принятого решения об обязательной эвакуации детей, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, ее эвакуирует полицейский без их согласия. Далее правоохранитель передает ребенка органам опеки.

Как сообщалось, на оккупированных территориях детям в школах вместо звонка включают русские песни о войне. Детям навязывают культ войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация дети война общество ВР
Новое наступление окупантов: враг продвинулся на Донбассе и Запорожье – DeepState
10 февраля 2026, 13:27
Украинские бойцы за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов – Генштаб
10 февраля 2026, 07:28
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего
10 февраля 2026, 23:55
Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35
Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
10 февраля 2026, 22:05
Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации
10 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »