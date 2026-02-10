В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Согласно тексту документа, решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий.

Эвакуация может быть общей и частичной – для отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно эвакуироваться с учетом возраста или состояния здоровья (дети, люди с инвалидностью, пожилые люди и т.д.).

После принятого решения об обязательной эвакуации детей, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, ее эвакуирует полицейский без их согласия. Далее правоохранитель передает ребенка органам опеки.

Как сообщалось, на оккупированных территориях детям в школах вместо звонка включают русские песни о войне. Детям навязывают культ войны.