Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло

По словам певицы, она очень сильно испытывает стресс. В результате из-за этого выпал один из ее зубов. При этом артистка относится к этому с иронией и призывает украинцев держаться.

"Хотите, я вам расскажу о моем уровне стресса? Настолько высок он, что у меня выпадают зубы. Просто выпал зуб. Держимся", - говорит TAYANNA.

Справка. Tayanna (Татьяна Решетняк) – известная украинская певица, композитор и ведущая. Многим зрителям она знакома также благодаря участию в 4 сезоне "Голосу стране". Там она дошла до финала и заняла второе место.