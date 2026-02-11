Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
Певица TAYANNA попала к врачу. Артистка рассказала, почему так произошло
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам певицы, она очень сильно испытывает стресс. В результате из-за этого выпал один из ее зубов. При этом артистка относится к этому с иронией и призывает украинцев держаться.
"Хотите, я вам расскажу о моем уровне стресса? Настолько высок он, что у меня выпадают зубы. Просто выпал зуб. Держимся", - говорит TAYANNA.
Справка. Tayanna (Татьяна Решетняк) – известная украинская певица, композитор и ведущая. Многим зрителям она знакома также благодаря участию в 4 сезоне "Голосу стране". Там она дошла до финала и заняла второе место.
"Свободнее дышится": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, хочет ли возвращаться жить в УкраинуВсе новости »
09 февраля 2026, 23:20"Жизнь покажет": победительница Нацотбора LELÉKA призналась, почему она не торопится иметь отношения
09 февраля 2026, 21:40Жена известного украинского актера попала в ДТП
09 февраля 2026, 21:20
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего
10 февраля 2026, 23:55Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
10 февраля 2026, 22:05Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации
10 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все блоги »