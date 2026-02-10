В Киеве аферисты продавали жилье людей

Фото: Нацполиция

В столице разоблачили четырех мошенников. которые присваивали и продавали жилье киевлян. В основном их жертвами становились пожилые люди

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Организатором схемы оказался 58-летний киевлянин, привлекавший сообщников в возрасте от 40 до 60 лет. Они искали жилье, владельцы которого умерли, были недееспособными или квартиры принадлежали одиноким людям или пожилым гражданам.

Впоследствии аферисты подделывали документы и выдавали себя законными владельцами. Таким образом, они продавали недвижимость, а полученные деньги забирали себе. Известно о минимум восьми случаях присвоения квартир и частных домов в разных районах столицы, на которых они обогатились более чем на 8 миллионов гривен.

"В настоящее время обвинительные акты направлены в суд, санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.