18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 20:55

В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации

10 февраля 2026, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове чиновники коммунального предприятия устроили схему похищения денег. Они присваивали себе зарплаты фиктивных работников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что чиновница коммунального предприятия фиктивно трудоустроила шестерых мужчин. В схему привлекла своего заместителя и четырех начальников структурных подразделений.

Чиновники искали желающих "устроиться на работу", оформляли их на должности, получали доступ к их банковским картам и забирали зарплату. Фиктивные работники действительно не выполняли никаких обязанностей, однако в обмен на зарплату получали бронирование от мобилизации.

Все шесть участников схемы сообщены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно, в больших размерах, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации схема прокуратура Харьков
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Певица Надя Дорофеева переносит концерты из-за состояния здоровья
11 февраля 2026, 01:35
Певица TAYANNA из-за стресса оказалась у врача - что произошло
11 февраля 2026, 00:55
Певец DREVO обручился: невеста показала, как выглядит кольцо
11 февраля 2026, 00:35
Украина экспортировала более 50,5 тыс. тонн меда: какие страны покупали чаще всего
10 февраля 2026, 23:55
Почти 700 гривен: цены на кофе в Украине становятся космическими
10 февраля 2026, 23:35
В Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей
10 февраля 2026, 22:51
Зеленский разрешил служить мужчинам 60+
10 февраля 2026, 22:05
Заработал миллионы: на Житомирщине мужчина воровал электроэнергию для "майнинга"
10 февраля 2026, 21:40
Квартира была закрыта: в Кривом Роге в пожаре погибли малыши – судить будут мать
10 февраля 2026, 21:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »