В Харькове чиновники "торговали" бронированием от мобилизации

Фото: прокуратура

В Харькове чиновники коммунального предприятия устроили схему похищения денег. Они присваивали себе зарплаты фиктивных работников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Известно, что чиновница коммунального предприятия фиктивно трудоустроила шестерых мужчин. В схему привлекла своего заместителя и четырех начальников структурных подразделений.

Чиновники искали желающих "устроиться на работу", оформляли их на должности, получали доступ к их банковским картам и забирали зарплату. Фиктивные работники действительно не выполняли никаких обязанностей, однако в обмен на зарплату получали бронирование от мобилизации.

Все шесть участников схемы сообщены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно, в больших размерах, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.