Зарізав знайомого та пішов: на Рівненщині чоловік отримав вирок за вбивство

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

21 липня на вулиці Рівненській в закинутому будинку 29-річний чоловік розпивав алкоголь зі своїм 44-річним знайомим. Під час "застілля" між ними сталась сварка. Тоді молодший завдав старшому удар у шию, і пішов з місця злочину. Через кілька годин тіло мертвого чоловіка він сам знайшов, коли повернувся, після чого викликав швидку.

Суд призначив йому покарання: позбавлення волі на 7 років та 6 місяців.

Нагадаємо, 51-річний житель Хмельницької області розпивав алкогольні напої з 30-річним мешканцем села Українка. Близько 21 години між чоловіками виник конфлікт: господар приревнував дружину до гостя. Під час сварки молодший вдарив старшого ножем, через що потерпілий помер.