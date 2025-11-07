14:10  07 ноября
07 ноября 2025, 14:51

В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях

07 ноября 2025, 14:51
Фото: СБУ
Мужчине из Кировоградщины вручено подозрение за распространение антисемитских сообщений и агитацию к уклонению от военного призыва

Об этом сообщает спикер областного управления СБУ Юлия Ткач, передает RegioNews.

В городе Помошная Новоукраинского района Кировоградской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении местному жителю за распространение антисемитских материалов в социальных сетях.

Согласно данным следствия, мужчина размещал в соцсетях посты, в которых унижал людей еврейской национальности и призывал запретить массовое паломничество хасидов в Украину во время празднования Рош га-Шана. Кроме того, он агитировал свою аудиторию уклоняться от военного призыва и помогать другим.

Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли смартфоны и компьютерную технику, которые мужчина использовал для распространения запрещенного контента. Проведенная экспертиза подтвердила, что публикации содержат признаки разжигания национальной и религиозной розни, унижения чести и достоинства лиц еврейской национальности и оскорбления религиозных чувств граждан.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение равноправия граждан по расовому, национальному и религиозному признаку.

Напомним, в Черниговской области приговорили к 5 годам заключения YouTube-блогера, который записывал видео с призывами к насилию над работниками ТЦК.

