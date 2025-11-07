Фото: пресслужба поліції

У Дубенському районі перед судом постануть двоє водіїв, через дії яких сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії загинула двомісячна дитина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, зіткнення сталося під час зустрічного роз'їзду двох легковиків – "Hyundai IX35" під керуванням 46-річного мешканця Луцька та "Hyundai Sonata", за кермом якої перебувала 28-річна жителька села Лішня.

Обидва водії порушили правила дорожнього руху: неправильно оцінили дорожню ситуацію, не визначили межі своїх смуг, не дотрималися безпечної дистанції та створили небезпеку для руху. У результаті сталося лобове зіткнення.

Під час аварії постраждала двомісячна донька кермувальниці "Sonata". Дитина перебувала в салоні без спеціальної автолюльки. З тяжкими травмами голови немовля доставили до реанімації, але попри зусилля медиків, через 26 днів воно померло у лікарні. Водій іншого авто також отримав тілесні ушкодження – лікарі зафіксували у нього перелом ребра.

Слідчі повідомили обом водіям про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

