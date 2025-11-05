17:35  05 листопада
05 листопада 2025, 17:40

На Рівненщині 43-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у подвійному вбивстві

05 листопада 2025, 17:40
Фото: Національна поліція України
Слідчі продовжують встановлювати обставини подвійного вбивства на Рівненщині, де підозрюваний перебуває під вартою у лікарні після спроби самогубства

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненській області триває розслідування резонансного подвійного вбивства, яке сталося на Сарненщині. Правоохоронці повідомили про підозру 43-річному мешканцю села Маслопуща за статтею п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне позбавлення життя двох осіб. За даними слідчих, чоловік перебуває у лікарні під охороною після спроби завдати собі тілесних ушкоджень.

5 листопада суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без можливості внесення застави. Наразі медики продовжують надавати йому допомогу, а слідчі збирають докази та встановлюють усі деталі злочину. Відповідні процесуальні дії тривають.

За попередньою інформацією поліції, трагедія сталася в приватному будинку в селі Глушиця. Там проживала 24-річна жінка разом із трьома дітьми, до якої ввечері прийшов знайомий чоловік із Маслопущі. Перед цим у господарстві жінці допомагав її 29-річний брат. Під час застілля між присутніми виник конфлікт на тлі ревнощів, що переріс у напад. Чоловік завдав ножових поранень брату жінки, а потім, наздогнавши її на дорозі, вдарив ножем і її.

Згодом на місце трагедії прибігла мати загиблої, яка викликала швидку допомогу. Медики констатували смерть жінки, а її брат загинув від отриманих травм. Після скоєного нападник намагався заподіяти собі шкоду та був госпіталізований. Поліція продовжує встановлювати обставини злочину, а слідство вивчає можливі мотиви та з’ясовує деталі конфлікту.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.

