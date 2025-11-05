Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Volkswagen под управлением 52-летнего жителя Ильинцев с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 37-летний житель Жмеринки.

В результате аварии 43-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась во время оказания медпомощи.

Водителей госпитализировали. У них взяли кровь на анализ для проверки состояния опьянения.

Автомобили поместили на арестплощадку. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

