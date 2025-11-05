15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 15:51

Бытовой конфликт в Ровенской области закончился ножевым ранением отца: ему грозит до 8 лет

05 ноября 2025, 15:51
Фото: пресс-служба полиции
В селе Переброды 31-летний мужчина нанес ножевое ранение своему отцу во время семейного конфликта

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 4 ноября на фоне бытовых споров в домохозяйстве.

Пострадавший 60-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован после вызова медиков, поступившего от матери нападающего. На место происшествия также прибыли полицейские, оперативно задержавшие сына в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители расследуют дело

Как выяснили правоохранители, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, а следователи решают вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

По действующему законодательству, за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее опасность для жизни, злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, на Ровенщине произошла трагедия: в результате нападения погибли женщина и ее брат. После совершения преступления подозреваемый пытался покончить с жизнью и сейчас находится под наблюдением медиков в больнице.

Ровенская область ножевое ранение семейный конфликт задержание телесные повреждения
Пять авто, квадрокоптер и $8000 с человека: разоблачена организованная банда переправителей через реку Тиса
05 ноября 2025, 14:36
Чиновники Киевской таможни брали за беспрепятственную растаможку автомобилей
05 ноября 2025, 11:45
Задержание агента ФСБ: работник СТО наводил удары россиян по энергетической инфраструктуре Киева
05 ноября 2025, 10:22
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Северная Корея перекинула в РФ новый военный контингент: более 10 тыс. на территории страны
05 ноября 2025, 17:25
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть 48-летнего мужчины
05 ноября 2025, 17:12
В Киеве автобус на скорости врезался в столб и снес его: пострадали не менее 5 человек
05 ноября 2025, 17:04
Во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет
05 ноября 2025, 16:52
Звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией
05 ноября 2025, 16:50
Два агента РФ получили 15 лет тюрьмы за поджоги железнодорожных объектов в Черкасской области
05 ноября 2025, 16:34
Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона
05 ноября 2025, 16:17
"Если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу за три дня – Киеву грозит катастрофа" – директор ЦДЭ
05 ноября 2025, 16:04
Фейковые сайты онлайн-сервисов: украинцев предупредили о новой схеме шараев – как сохранить свои деньги
05 ноября 2025, 15:55
Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны
05 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
