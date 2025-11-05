Фото: пресс-служба полиции

В селе Переброды 31-летний мужчина нанес ножевое ранение своему отцу во время семейного конфликта

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 4 ноября на фоне бытовых споров в домохозяйстве.

Пострадавший 60-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован после вызова медиков, поступившего от матери нападающего. На место происшествия также прибыли полицейские, оперативно задержавшие сына в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители расследуют дело

Как выяснили правоохранители, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, а следователи решают вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

По действующему законодательству, за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее опасность для жизни, злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, на Ровенщине произошла трагедия: в результате нападения погибли женщина и ее брат. После совершения преступления подозреваемый пытался покончить с жизнью и сейчас находится под наблюдением медиков в больнице.