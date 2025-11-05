Фото: пресслужба поліції

У селі Переброди 31-річний чоловік наніс ножове поранення своєму батькові під час сімейного конфлікту

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався 4 листопада на фоні побутових суперечок у спільному домогосподарстві.

Постраждалого 60-річного чоловіка із проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували після виклику медиків, що надійшов від матері нападника. На місце події також прибули поліцейські, які оперативно затримали сина у порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці розслідують справу

Як з'ясували правоохоронці, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а слідчі вирішують питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

За чинним законодавством, за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило небезпеку для життя, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині сталася трагедія: внаслідок нападу загинули жінка та її брат. Після скоєння злочину підозрюваний намагався покінчити з життям і нині перебуває під наглядом медиків у лікарні.