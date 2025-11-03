У Рівному водій "Jaguar" збив пішохода на переході: потерпілий помер у лікарні

Фото: пресслужба поліції

До суду скеровано справу щодо смертельної ДТП, яка сталася на пішохідному переході

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

29-річному водію автомобіля "Jaguar" загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України.

Аварія сталася 12 лютого близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Вересневе. За даними слідства, водій "Jaguar" перевищив швидкість і збив 35-річного чоловіка з Волині на нерегульованому пішохідному переході.

Від удару потерпілого відкинуло на іншу смугу, де його зачепив автомобіль "Audi", уникнути зіткнення водій якого не мав технічної можливості. Пішохода у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, але через кілька годин він помер. Обстеження показало, що обидва водії були тверезими на момент аварії.

Слідчі завершили досудове розслідування, а прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи.

Нагадуємо про смертельну ДТП в Дніпрі, де на пішохідному переході збили 15-річну дівчину. За попередніми даними, через сильну негоду водій не помітив потерпілу, і вона загинула на місці.