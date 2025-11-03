16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 16:43

У Рівному водій "Jaguar" збив пішохода на переході: потерпілий помер у лікарні

03 листопада 2025, 16:43
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

До суду скеровано справу щодо смертельної ДТП, яка сталася на пішохідному переході

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

29-річному водію автомобіля "Jaguar" загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України.

Аварія сталася 12 лютого близько 19:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Вересневе. За даними слідства, водій "Jaguar" перевищив швидкість і збив 35-річного чоловіка з Волині на нерегульованому пішохідному переході.

Від удару потерпілого відкинуло на іншу смугу, де його зачепив автомобіль "Audi", уникнути зіткнення водій якого не мав технічної можливості. Пішохода у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, але через кілька годин він помер. Обстеження показало, що обидва водії були тверезими на момент аварії.

Слідчі завершили досудове розслідування, а прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, скерував матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи.

Нагадуємо про смертельну ДТП в Дніпрі, де на пішохідному переході збили 15-річну дівчину. За попередніми даними, через сильну негоду водій не помітив потерпілу, і вона загинула на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне смертельна ДТП пішохідний перехід аварія суд постраждалий
Вимагали "вигаданий борг" у $50 тис. і погрожували бізнесмену: на Дніпропетровщині судитимуть учасників ОЗГ
03 листопада 2025, 16:16
У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56
Смертельна ДТП на Житомирщині: іномарка влетіла в дерево, загинула 19-річна дівчина
03 листопада 2025, 13:30
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову
03 листопада 2025, 18:02
Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55
На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55
"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01
Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »