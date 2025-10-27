Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 26 октября, рядом с остановкой общественного транспорта возле больницы №15 в Днепре легковой автомобиль сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "ХДнепр", передает RegioNews.

К сожалению, от полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте ДТП.

По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но из-за сильной непогоды водитель не заметил ее.

На месте работали правоохранители, они выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, во Владимирецком районе Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель фургона Ford Connect. Следователи установили, что 61-летний житель города Вараш, не справившись с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.