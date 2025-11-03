Фото: пресслужба поліції

У селі Старе Село на Сарненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох неповнолітніх, внаслідок якої обидва отримали травми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 2 листопада близько 22:00 на вулиці Івана Франка, коли 15-річний місцевий житель їхав на мопеді "Mustang".

Попереднє розслідування показало, що двоколісний транспортний засіб не був зареєстрований відповідно до закону, а водій керував без мотошолому та не мав посвідчення водія. За даними поліції, підліток допустив наїзд на 14-річну односельчанку.

Внаслідок аварії 15-річного керманича з закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку доставили до реанімаційного відділення Рокитнівської лікарні. Постраждала дівчина отримала перелом ноги та перебуває у травматологічному відділенні.

Слідчі розпочали досудове розслідування та наразі встановлюють усі обставини ДТП, зокрема, причини, що призвели до наїзду, та можливі порушення правил дорожнього руху неповнолітнім водієм.

