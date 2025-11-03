14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 12:47

На Рівненщині 15-річний водій мопеда збив 14-річну дівчину – обидва у лікарні

03 листопада 2025, 12:47
Фото: пресслужба поліції
У селі Старе Село на Сарненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох неповнолітніх, внаслідок якої обидва отримали травми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 2 листопада близько 22:00 на вулиці Івана Франка, коли 15-річний місцевий житель їхав на мопеді "Mustang".

Попереднє розслідування показало, що двоколісний транспортний засіб не був зареєстрований відповідно до закону, а водій керував без мотошолому та не мав посвідчення водія. За даними поліції, підліток допустив наїзд на 14-річну односельчанку.

ДТП сталася у селі Старе Село

Внаслідок аварії 15-річного керманича з закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку доставили до реанімаційного відділення Рокитнівської лікарні. Постраждала дівчина отримала перелом ноги та перебуває у травматологічному відділенні.

Слідчі розпочали досудове розслідування та наразі встановлюють усі обставини ДТП, зокрема, причини, що призвели до наїзду, та можливі порушення правил дорожнього руху неповнолітнім водієм.

Нагадаємо, на Київщині 14-річний підліток на скутері збив 13-річну дівчинку. Попереднє розслідування показало, що юний водій не впорався з керуванням, через що постраждала односельчанка отримала травми.

Рівненська область село ДТП мопед неповнолітні травми реанімація
