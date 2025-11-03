08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 12:07

На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина

03 ноября 2025, 12:07
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Полицейские Ивано-Франковской области задержали водителя, подозреваемого в смертельной дорожной аварии с участием трех авто между Рогатином и Подгородьем 2 ноября около 17:10

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, водитель BMW X5, 45-летний житель местного сообщества, на большой скорости врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Sens, ехавшего впереди в том же направлении. От удара легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mazda CX-7 под управлением 54-летнего жителя Рогатина.

Водитель Daewoo, 35-летний львовянин, получил тяжелые травмы и погиб на месте. Кроме того, пострадала 74-летняя пассажирка Mazda – ее госпитализировали с повреждениями, пока медики оказывают необходимую помощь. На месте работали следователи и эксперты, фиксировавшие обстоятельства ДТП и собиравшие доказательную базу.

Работают следователи и эксперты

Полиция установила, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя Mazda также проверили в медучреждении – он был трезв. Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.

Напомним, в Одесской области 21-летний водитель "ВАЗа" в состоянии сильного алкогольного опьянения вызвал ДТП, в котором пострадали пять человек. По данным полиции, авто съехало с дороги и перевернулось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Прикарпатье Ивано-Франковская область смертельное ДТП BMW погибший
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома и АЗС, есть погибший и раненые
03 ноября 2025, 09:15
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
03 ноября 2025, 08:16
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Кривом Роге мужчина бросил гранату прямо посреди улицы: по дороге разлетелись обломки стекла.
03 ноября 2025, 12:20
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ
03 ноября 2025, 11:24
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »