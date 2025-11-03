Фото: пресс-служба полиции

Полицейские Ивано-Франковской области задержали водителя, подозреваемого в смертельной дорожной аварии с участием трех авто между Рогатином и Подгородьем 2 ноября около 17:10

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, водитель BMW X5, 45-летний житель местного сообщества, на большой скорости врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Sens, ехавшего впереди в том же направлении. От удара легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mazda CX-7 под управлением 54-летнего жителя Рогатина.

Водитель Daewoo, 35-летний львовянин, получил тяжелые травмы и погиб на месте. Кроме того, пострадала 74-летняя пассажирка Mazda – ее госпитализировали с повреждениями, пока медики оказывают необходимую помощь. На месте работали следователи и эксперты, фиксировавшие обстоятельства ДТП и собиравшие доказательную базу.

Работают следователи и эксперты

Полиция установила, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя Mazda также проверили в медучреждении – он был трезв. Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.

