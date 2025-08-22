Фото: полиция

Полиция Конотопа сообщила о подозрении супругам в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к смерти их двухмесячного сына

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что мальчик родился здоровым в апреле 2024 года. Однако родители не обеспечили ему надлежащего ухода: ребенок недополучал питание, а при ухудшении состояния супруги не обратились к медикам. В течение двух месяцев у младенца наблюдалась потеря веса и задержка развития.

Ребенок скончался 15 июля от вирусной инфекции. По выводам экспертов, при своевременном лечении жизнь мальчика можно было спасти.

Супругам, 35-летнему мужчине и его 31-летней супруге, инкриминируют ч. 2 ст. 166 УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Кременчуге будут судить акушерку-гинеколога за смерть новорожденного ребенка . Врачи грозит до трех лет заключения.