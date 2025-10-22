Фото: ілюстративне

Слідчі з’ясовують деталі трагічного випадку у рівненській лікарні, де двомісячне немовля загинуло від опіків після операції

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному триває розслідування смерті двомісячного немовляти, яке отримало смертельні опіки під час перебування у медичному закладі. За даними правоохоронців, трагедія сталася через використання несертифікованого обладнання під час проведення операційних процедур.

За матеріалами слідства, 42-річна медична сестра, яка входила до складу операційної бригади, неналежно виконала свої обов’язки. Вона допустила застосування необлікованого обігрівального приладу, який спричинив опіки 45% поверхні тіла дитини. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті став опіковий шок та термічні ураження І-ІІІ ступеня.

Після зібраних доказів жінці повідомили про підозру за процесуального керівництва прокуратури. Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід. Згідно з санкцією статті, медпрацівниці може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія сталася 14 грудня, коли до поліції надійшло повідомлення з обласної дитячої лікарні про смерть двомісячної дівчинки, яка мала вроджену ваду розвитку. Дитину госпіталізували 12 грудня для планової операції, однак після втручання вона померла. Слідчі дії у справі тривають, правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

