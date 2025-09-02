Иллюстративное фото: из открытых источников

В Костополе 1 сентября полиция начала расследование после появления в соцсетях видео, где 14-летняя девочка избивает 13-летнюю школьницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Правоохранители установили, что инцидент произошел 25 августа: 14-летняя костопольчанка во время конфликта нанесла удары 13-летней жительнице Ровенского района. Потерпевшая девочка за медпомощью не обращалась.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство). С родителями нападающей работает полиция.

Ранее сообщалось, что полиция расследует обстоятельства избиения девочки в Кривом Роге Днепропетровской области. Группа подростков издевалась над 15-летней девочкой. Они били ее руками и ногами, толкали на землю.