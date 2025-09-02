Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Костополі 1 вересня поліція розпочала розслідування після появи в соцмережах відео, де 14-річна дівчина б’є 13-річну школярку

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався 25 серпня: 14-річна костопільчанка під час конфлікту завдала ударів 13-річній жительці Рівненського району. Потерпіла дівчинка за меддопомогою не зверталася.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). З батьками нападниці працює поліція.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує обставини побиття дівчини у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Група підлітків знущалася над 15-річною дівчиною. Вони били її руками та ногами, штовхали на землю.