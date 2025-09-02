08:17  02 вересня
02 вересня 2025, 09:38

На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу

02 вересня 2025, 09:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Костополі 1 вересня поліція розпочала розслідування після появи в соцмережах відео, де 14-річна дівчина б’є 13-річну школярку

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався 25 серпня: 14-річна костопільчанка під час конфлікту завдала ударів 13-річній жительці Рівненського району. Потерпіла дівчинка за меддопомогою не зверталася.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). З батьками нападниці працює поліція.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує обставини побиття дівчини у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Група підлітків знущалася над 15-річною дівчиною. Вони били її руками та ногами, штовхали на землю.

кримінальна справа поліція підлітки Рівненська область побиття дівчинки
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
