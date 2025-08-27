10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 16:27

На Рівненщині чоловік за $6500 інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону

27 серпня 2025, 16:27
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону для призовників

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який організовував незаконний перетин державного кордону для громадян призовного віку. За свої послуги він вимагав 6500 доларів. За чинним законодавством йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення.

Зловмисника затримали під час отримання частини "винагороди"

Правоохоронці встановили, що зловмисник через месенджер давав інструкції клієнтам щодо способу передачі грошей, місць збору та деталей переходу кордону. Надалі він мав особисто супроводжувати призовників на мотоциклі, минаючи контрольні пункти.

25 серпня чоловіка затримали під час отримання частини "винагороди" у розмірі 1500 доларів. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання згідно зі статтею 208 КПК України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, 26 серпня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком 18-22 років легально виїжджати за кордон. Документ набирає чинності наступного дня після публікації на офіційному сайті уряду.

Рівненська область затримання кордон перетин кордону мобілізація призов хабар гроші
