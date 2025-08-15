Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Вартість виявленого майна становить близько 5,6 мільйона гривень. Йдеться про п'ять земельних ділянок на території Київської області. Слідчі встановили, що придбати цю нерухомість посадовець не міг, оскільки не мав відповідних доходів чи заощаджень.

Позов про визнання активів необґрунтованими прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у червні 2025 року. Для запобігання відчуженню майна суд тоді наклав арешт на ділянки. Після розгляду матеріалів справи суд підтвердив висновки правоохоронців і визнав майно таким, що набуте без законних підстав.

У ДБР повідомили, що робота з виявлення випадків незаконного збагачення посадових осіб триває. Мета таких дій - повернути активи, набуті незаконним шляхом, у власність держави та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що заступник командира військової частини на Донеччині виплачував підлеглим гроші без законних підстав. За версією слідства, додаткові винагороди отримували навіть ті військовослужбовці, які тимчасово не виконували бойові завдання.