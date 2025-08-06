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06 августа 2025, 14:10

В Ровенской области будут судить мужчину за избиение и угрозы бывшей жене

06 августа 2025, 14:10
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Фото: иллюстративное
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Жителя Ровенского района будут судить за систематическое домашнее насилие в отношении его бывшей жены

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews.

Фигурант - 34-летний житель села Світанок - уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, однако повторил насильственные действия.

По данным следствия, мужчина в течение длительного времени совершал психологическое насилие в отношении своей 29-летней бывшей жены, проживающей в селе Бранов. В июне этого года он угрожал женщине физической расправой. За этот эпизод он был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впрочем, на этом угрозы не закончились. Уже в июле, из ревности, мужчина совершил физическое насилие - не менее шести раз ударил потерпевшую руками по телу, нанеся ей легкие телесные повреждения. Это стало основанием для открытия уголовного производства.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении, а после завершения досудебного расследования прокурор передал дело в суд. Среди отягчающих обстоятельств указан рецидив преступления, тогда как смягчающих факторов в материалах не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 31-летнюю жительницу Ильинецкой общины подозревают в систематических избиениях и жестоком обращении с собственной 9-летней дочерью. Ювенальная прокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в суд.

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Ровенская область домашнее насилие суд Жена уголовное дело полиция рецидивист
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