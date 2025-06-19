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19 июня 2025, 16:17

Ждал оккупантов и мечтал "выпить за победу": жителя Донбасса осудили за государственную измену

19 июня 2025, 16:17
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В Днепре осудили жителя Донбасса, который передавал россиянам данные об ВСУ. Как оказалось, он делал это сознательно, имея пророссийские взгляды

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре суд признавал мужчину виновным в государственной измене. Житель Константиновки (Донечина) в августе-сентябре 2024 года посылал представителю РФ в соцсетях разведывательную информацию. В частности, это данные о размещении личного состава и военной техники ВСУ, координатах мостов и дамб, уничтожении которых существенно усложнило бы военную логистику для Сил обороны Украины.

При этом мужчина делал это сознательно. В переписке с россиянином он говорил, что ждет оккупантов "всей душой". Также он признавался, что ждет, когда выпьет с собеседником "за победу".

На суде предатель вины не возражал. Выяснилось, что в 2018 году он как переселенец из Луганска переехал в Константиновку. Собственной семьи или работы у него не было.

По его словам, в 2023 году ему предложили сотрудничество путем передачи координат ВСУ, логистических путей и всего, что касалось военных. И он согласился, имея пророссийские взгляды. Интересно, что делал предатель это бесплатно.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержали жителя Запорожья, работавшего на россиян. Он корректировал удары по городу. Для этого предатель снимал объекты на камеру и обозначал локацию на гугл-картах.

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