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01 августа 2025, 19:55

В Ровенской области судили мужчину за убийство двух человек

01 августа 2025, 19:55
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области мужчину судили за смертельное избиение двух человек. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области мужчина получил приговор. Он получил 8 лет заключения. Так его наказали за смертельное избиение двух человек.

Это произошло в январе 2025 года. Между 57-ми и 25-летними жителями села Межиричи во время распития алкогольных напитков по месту жительства последнего возник словесный конфликт. Тогда младший мужчина нанес удар деревянным стулом по старшему голове. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где, несмотря на принятые реанимационные меры, через два дня он умер.

Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам и 6 месяцам заключения.

Через два месяца между 25-летним злоумышленником и его 50-летним отчимом. Тогда он нанес отчиму около семи ударов ногами по туловищу, в результате чего через двое суток он умер.

Напомним, ранее на Волыни судили мужчину, который из-за ревности избил свою 59-летнюю жену. От полученных травм она скончалась.

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