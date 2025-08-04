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04 августа 2025, 14:46

Суд вынес приговор участникам ДТП в Хмельницкой области, в котором погиб 11-летний ребенок

04 августа 2025, 14:46
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фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуратура Хмельницкой области доказала вину участников резонансного ДТП, которое произошло в 2019 году и унесло жизнь 11-летней девочки

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В результате аварии, произошедшей из-за грубых нарушений правил дорожного движения со стороны двух водителей, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице в тот же день. Эта трагедия вызвала широкий резонанс не только в регионе, но и по всей Украине.

Следствие установило, что водитель мотоцикла, местный житель, двигался с превышением скорости более чем вдвое в черте города. Водитель легкового автомобиля, выполняя левый поворот, не отдал предпочтение мотоциклисту. В результате столкновения транспортных средств мотоцикл отбросило на тротуар, где стояла девочка, ожидавшая зеленого света. После аварии один из виновников, гражданин другого государства, покинул страну. Благодаря международному розыску и экстрадиции он был возвращен в Украину для привлечения к ответственности.

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Хмельницком

Первый водитель получил наказание в 2021 году - шесть лет заключения и запрет на управление транспортом на три года. В то же время, Верховный Суд отменил приговор для совместного рассмотрения дела после экстрадиции второго обвиняемого. В ходе нового судебного процесса оба обвиняемых признали вину, а иностранец добровольно возместил моральный ущерб родителям погибшего ребенка.

По решению суда от 4 августа 2025 года оба водителя признаны виновными за нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей. Водитель автомобиля, гражданин Турции, получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев заключения с лишением права управлять автомобилем на три года. Учитывая его возраст, состояние здоровья и полное возмещение морального ущерба в размере миллиона гривен, суд освободил его из-под ареста в зале суда. Мотоциклист получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы с аналогичным ограничением на управление транспортом. Его будут держать под арестом до вступления приговора в силу. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что в селе Глубок на Буковине во время церемонии прощания с погибшим военным произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда травмы получил 7-летний ребенок.

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