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04 августа 2025, 13:50

Колесо отлетело и убило 15-летнего велосипедиста: на Черниговщине задержали 20-летнего водителя легковушки

04 августа 2025, 13:50
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Фото: полиция
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Полицейские задержали 20-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП в Прилуках и скрылся с места происшествия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла 29 июля около 22:00 на улице Независимости. Во время движения от легковушки "ВАЗ" отлетело переднее колесо и попало в едущего навстречу 15-летнего велосипедиста. Подросток погиб на месте.

Водитель покинул место аварии и скрывался от следствия. Полицейские быстро обнаружили поврежденный автомобиль, а затем и задержали водителя.

Парню объявили подозрение по двум статьям УКУ: нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к гибели человека (ч.3 ст.286-1) и оставлению без помощи лица в опасном состоянии (ч.1 ст.135).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Полиция призывает свидетелей ДТП сообщать любую известную информацию следователю по номеру (093) 672-96-76 или на линию 102.

Напомним, утром 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.

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Черниговская область ДТП авария водитель задержание погибший подросток велосипед
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