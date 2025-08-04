Фото: полиция

Полицейские задержали 20-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП в Прилуках и скрылся с места происшествия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Трагедия произошла 29 июля около 22:00 на улице Независимости. Во время движения от легковушки "ВАЗ" отлетело переднее колесо и попало в едущего навстречу 15-летнего велосипедиста. Подросток погиб на месте.

Водитель покинул место аварии и скрывался от следствия. Полицейские быстро обнаружили поврежденный автомобиль, а затем и задержали водителя.

Парню объявили подозрение по двум статьям УКУ: нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к гибели человека (ч.3 ст.286-1) и оставлению без помощи лица в опасном состоянии (ч.1 ст.135).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Полиция призывает свидетелей ДТП сообщать любую известную информацию следователю по номеру (093) 672-96-76 или на линию 102.

Напомним, утром 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.