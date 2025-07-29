фото: Национальная полиция

В Сарненском районе на Ровенщине полицейские вместе с родными уже несколько дней ищут пенсионера, который пошел за грибами и не вернулся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Еще 26 июля около 10 часов 72-летний житель села Миляч ушел из дома в лес за грибами и до сих пор не вернулся.

Об исчезновении в полицию сообщил зять мужчины.

На поиски немедленно ориентировали личный состав отделения полиции №1 Дубровицы.

Уже три дня полицейские, родные, односельчане, спасатели, пограничники со служебными собаками и лесники ведут поиски пенсионера.

Правоохранители также используют специальную технику, в частности квадрокоптеры, чтобы быстрее найти мужчину.

Приметы пропавшего: рост 165-175 см, худощавого телосложения. Был одет в зеленую рубашку, черные спортивные штаны и серую бейсболку. Мобильного телефона при себе нет.

Напомним, недавно в Житомирской области потерялась 3-летняя девочка. Ребенок заблудился, испугался и заснул в лесу. Девочку нашли через два часа. Она не пострадала.